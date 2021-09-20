В один из детских садов Сегежи не смогли дать отопление

Проблему с отоплением в Сегеже пока не удается устранить полностью. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что дать тепло в детский сад № 22 не получилось.

Напомним, некоторые жители города страдают от холода в домах, отопления до недавнено времени не было и в детских садах. Руководитель республики во время поездки в Сегежский район поручил ликвидировать аварии на сетях и дать тепло в три городских детских сада.

В понедельник, 20 сентября, Парфенчиков рассказал, что тепло в сады №№ 12 и 14 подали в воскресенье. Для этого пришлось заменить поврежденные трубы.

Однако с детсадом № 22 все гораздо печальнее. Хотя там тоже заменили аварийные трубы, их тут же прорвало в другом месте.

«Нужно заменить еще 70 метров, - сказал Парфенчиков. - Трубу уже нашли, вчера завершили земляные работы. Сегодня планируется произвести укладку и сварку и к вечеру подать тепло в садик. Всем дошкольникам временно предоставлено место в других детских садах города».

Он отметил, что изношенность сетей характерна для ЖКХ многих поселков и городов Карелии. Однако в Сегеже эта проблема стоит особенно остро.

Власти готовят заявку в Минстрой России на участие в конкурсе на получение инфраструктурного бюджетного кредита для реконструкции системы теплоснабжения. На это нужно более миллиарда рублей. // Фото: источник