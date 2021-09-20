Жизни еще троих жителей Карелии за сутки унес коронавирус

За прошедшие сутки в Карелии выявили коронавирусную инфекцию еще у 157 человек. По данным министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, все они - непривитые.

У 156 инфицированных наблюдаются симптомы заболевания. Из вновь заразившихся 38 находятся в состоянии средней тяжести. Двое пациентов в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.

Умерли в течение суток трое заболевших коронавирусом. Такми образом, погибших за время пандемии в Карелии уже 833 человека. Выздоровели из ранее заболевших за сутки 163 пациента. // Фото: Engin_Akyurt/ Pixabay