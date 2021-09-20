20 сентября 2021, 09:44
Жизни еще троих жителей Карелии за сутки унес коронавирус
В республике по данным на 20 сентября появилось еще 157 зараженных COVID-19
За прошедшие сутки в Карелии выявили коронавирусную инфекцию еще у 157 человек. По данным министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, все они - непривитые.
У 156 инфицированных наблюдаются симптомы заболевания. Из вновь заразившихся 38 находятся в состоянии средней тяжести. Двое пациентов в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.
Умерли в течение суток трое заболевших коронавирусом. Такми образом, погибших за время пандемии в Карелии уже 833 человека. Выздоровели из ранее заболевших за сутки 163 пациента. // Фото: Engin_Akyurt/ Pixabay