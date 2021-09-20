В ходе подсчета голосов на ряде участков Петрозаводска отключили свет

Как только избирательные участки в Петрозаводске 19 сентября закрылись для подсчета голосов, в некоторых районах отключили электричество. По данным ЕДДС города, причиной стало повреждение на сетях «ОРЭС-Петрозаводск».

Свет отключили примерно через десять минут по окончании выборов. Темно стало на улицах Варламова, Лизы Чайкиной, Загородной, Калинина, Маршала Мерецкова, «Правды», Станционной, проспекте Александра Невского.

Отключение электричества затронуло и ряд избирательных участков. В частности, света не было на 79-м, 86-м и 88-м. На двух последних участках отключился не только свет, но и видеокамеры, пишет Telegram-канал «Онежские шхеры». Горожане в соцсетях называют этот факт подозрительным.

В частности, в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте вечером 19 сентября появилась запись: «На избирательных участках Зареки и Голиковки пропал свет! И не только на избирательных участках!!!! В единой диспетчерской службе сообщили, что произошла авария. Устранение займет полтора - два часа. Подозрительно…»

Электричество дали в воскресенье в 21:40, сообщили в ЕДДС. Напомним, после подсчета 20 процентов голосов на выборах лидирует «Единая Россия». // Фото: «Онежские шхеры»