В Национальном музее Карелии открылась выставка, посвященная лыжам

Текст, фото: Хельга Белянцева

В последний день января в Национальном музее состоялось открытие выставки «Бойкие кони Севера» (0+). Новая временная экспозиция посвящена лыжам, как важной составляющей карельской культуры, истории и экономики.

«Лыжи всегда играли большую роль в жизни населения Карелии, не случайно еще 6,5 тысячи лет назад наши предки создали петроглифы, изображающие лыжников, — рассказал гостям выставки директор Национального музея Михаил Гольденберг. — В былые времена в наших сложных климатических условиях лыжи были и транспортом, и использовались на охоте – выжить без них было практически невозможно».

Впрочем, выставка не захватывает столь долгий период, а посвящена XX веку: лыжным фабрикам Карелии, спортивным достижениям карельских спортсменов, а также использованию лыж в военные годы.

«Выставка поставила очень важную музейную задачу – зафиксировать, что все это было, напомнить об этом и сделать выводы, — отметил Михаил Гольденберг. — Но «лыжная тема» в Карелии не закрыта, она продолжается в виде уникальных явлений, которые стоит еще поискать в мире – когда во время лыжных праздников на лыжню выходят десятки тысяч людей! Так что лыжи у нас остаются очень популярными и обрастают новыми традициями. Карелия и лыжи – это неразделимые понятия».

На открытие выставки пришли и юные лыжники, и заслуженные ветераны, например олимпийская чемпионка в лыжных гонках Евгения Медведева, которая рассказала, что многих спортивных результатов она добилась именно на карельских лыжах – «Карелия» и «Sorsu».

Евгения Медведева и Михаил Гольденберг

Мероприятие посетил также Евгений Шорохов – ветеран спорта, председатель Олимпийского совета Карелии, основатель Музея карельского спорта. Он оказал большую помощь в организации выставки.

«В Карелии лыжи это национальный вид спорта, и самые высокие достижения у нас были именно в лыжном спорте, — говорит Евгений Шорохов. — У нас есть три олимпийских чемпиона – Федор Терентьев, Лариса Лазутина (Птицына) и Евгения Медведева, чемпион Советского Союза Станислав Аникеев, член сборной команды СССР по лыжному двоеборью Игорь Павлов, множество победителей всесоюзных соревнований, более 300 подготовленных в Карелии мастеров лыжного спорта СССР и России».

«Самое главное событие XX века в истории карельского спорта – Народный лыжный праздник Карелии, инициированный Тойво Антикайненом и Юрием Андроповым, был проведен 23-25 февраля 1945 года».

Раздел выставки, посвященный военным годам, помог создать известный карельский реконструктор и коллекционер Валерий Лазарев. Он предоставил оригинальные предметы, которые использовались Красной армией в период Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн.

Представитель Федерации лыжных гонок Карелии и руководитель трассы «Фонтаны» Павел Волков принес в дар музею старинные лыжи, которые хранились в доме народного писателя республики Федора Трофимова в селе Деревянном.

На открытие выставки также приехали ветераны Сортавальского мебельно-лыжного комбината. Этому предприятию, как и другим лыжным производствам Карелии, в экспозиции уделено много внимания.

Петрозаводская лыжная фабрика, основанная в 1935 году, первой в СССР наладила промышленный выпуск лыж. Большую роль в ее создании сыграли переселенцы – североамериканские финны, переехавшие в Карелию в конце 20-х - начале 30-х годов с горячим желанием участвовать в строительстве молодого социалистического государства.

До того времени лыжи были самодельными. В том числе и знаменитый отряд Тойво Антикайнена во время военных походов использовал лыжи, изготовленные вручную.

Петрозаводская лыжная фабрика на рисунках Генриха Фогелера, 1933-34 гг.

После Советско-Финляндской войны, в 1940 году, в поселке Хелюля заработала «трофейная» мебельная фабрика, позднее получившая название СМЛК – Сортавальский мебельно-лыжный комбинат. С 1946 года это предприятие выпускало лыжи, которые славились на весь Советский Союз, а также шли на экспорт.

Многим известным советским спортсменам лыжи на СМЛК изготавливали на заказ. С 1958 года там производили беговые лыжи высшего сорта «Карельские». Позже появились знаменитые лыжи «Карелия» и детские лыжи «Морозко», которые были отмечены золотыми медалями и дипломами на Всесоюзном смотре-конкурсе в 1977 году. В 1980-х начали делать пластиковые лыжи. К концу десятилетия предприятие выпускало 16 видов лыж, в том числе даже сувенирные.

Сувенирные лыжи, изготовленные на СМЛК

В 1955 году началось производство лыж на Кондопожском деревообрабатывающем заводе. С 1961 года там стали изготавливать многослойные лыжи.

Последним предприятием Карелии, которое производило лыжи, было АО «Sorsu», организованное на базе закрывшегося к тому времени СМЛК.

Подробнее узнать о карельских лыжных фабриках и посмотреть на их изделия можно на выставке «Бойкие кони Севера». Кроме того, там вы найдете много информации об истории массового и профессионального лыжного спорта в Карелии, увидите уникальные экспонаты, например, лыжную экипировку Отто Куусинена, рисунки немецкого графика Генриха Фогелера, сделанные в 30-х годах на Петрозаводской лыжной фабрике, и военные зарисовки художника Алексея Акимова. Выставка будет работать до 6 апреля 2025 года.