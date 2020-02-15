15 февраля 2020, 17:11
Происшествия

В Москве китаец отдал 11 миллионов за маски, которые так и не получил

Столичная полиция организовала проверку по заявлению иностранца о мошенничестве

Неизвестные обещали поставить китайцу 650 тысяч медицинских масок. Договор был заключен в устной форме.

Мужчина через операционную кассу внес 10 миллионов 800 тысяч на расчетный счет компании злоумышленников, но обещанного товара не получил. Деньги ему также не вернули. На мошенников он заявил в московскую полицию.

По сообщению агентства «Москва», ссылающегося на  источник в правоохранительных органах,  полиция  инициировало проверку по факту заявления иностранца, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Метки: 
медицинская маска
Китай
мошенничество
Полиция
Москва