В Москве китаец отдал 11 миллионов за маски, которые так и не получил

Неизвестные обещали поставить китайцу 650 тысяч медицинских масок. Договор был заключен в устной форме.

Мужчина через операционную кассу внес 10 миллионов 800 тысяч на расчетный счет компании злоумышленников, но обещанного товара не получил. Деньги ему также не вернули. На мошенников он заявил в московскую полицию.

По сообщению агентства «Москва», ссылающегося на источник в правоохранительных органах, полиция инициировало проверку по факту заявления иностранца, устанавливаются обстоятельства произошедшего.