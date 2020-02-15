15 февраля 2020, 17:11
В Москве китаец отдал 11 миллионов за маски, которые так и не получил
Столичная полиция организовала проверку по заявлению иностранца о мошенничестве
Неизвестные обещали поставить китайцу 650 тысяч медицинских масок. Договор был заключен в устной форме.
Мужчина через операционную кассу внес 10 миллионов 800 тысяч на расчетный счет компании злоумышленников, но обещанного товара не получил. Деньги ему также не вернули. На мошенников он заявил в московскую полицию.
По сообщению агентства «Москва», ссылающегося на источник в правоохранительных органах, полиция инициировало проверку по факту заявления иностранца, устанавливаются обстоятельства произошедшего.