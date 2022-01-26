В Минпросвещения назвали условие перевода школ на дистанционку

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что заменять традиционное обучение дистанционным нельзя. Исключение, однако, можно сделать в случае вспышки заболеваемости, например, коронавирусом, пишет РИА Новости.

«Нельзя сравнивать школы по результатам ЕГЭ. Вот как нельзя вводить дистанционное обучение и заменять традиционное обучение дистанционным обучением, только если это необходимо. Вот пандемия идет, идет всплеск где-то заболевания "омикроном", чтоб сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем. А потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим в традиционный режим»,

- рассказал министр.

Ранее стало известно, что сейчас в России 6,13% школьников учатся на дистанционке из-за Covid-19. Фото pixabay.com/Taken