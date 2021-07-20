В Лахденпохье электромонтер получил удар током и умер

Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели работника АО «Прионежская сетевая компания».

Предварительно установлено, что 16 июля 2021 при выполнении работ по снятию дерева с высоковольтной линии в г. Лахденпохья 41-летний электромонтер получил удар током, вследствие чего скончался.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению АО «Прионежская сетевая компания» прав погибшего работника на безопасные условия труда, включая исполнение работодателем обязанностей по проведению инструктажей по технике безопасности и обеспечению средствами индивидуальной защиты.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. // Фото: pxhere.com