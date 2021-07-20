20 июля 2021, 14:33
В Лахденпохье электромонтер получил удар током и умер
Прокуратура Карелии проверяет обстоятельства гибели рабочего
Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели работника АО «Прионежская сетевая компания».
Предварительно установлено, что 16 июля 2021 при выполнении работ по снятию дерева с высоковольтной линии в г. Лахденпохья 41-летний электромонтер получил удар током, вследствие чего скончался.
В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению АО «Прионежская сетевая компания» прав погибшего работника на безопасные условия труда, включая исполнение работодателем обязанностей по проведению инструктажей по технике безопасности и обеспечению средствами индивидуальной защиты.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. // Фото: pxhere.com