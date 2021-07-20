Неопытные водители в Карелии совершили 13 ДТП с начала года

В Карелии с начала года водители, имеющие стаж вождения менее 2 лет, совершили 13 дорожных аварий. В ДТП с их участием пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Аварийность меньше, чем в прошлом году, когда неопытные водители 22 ДТП, в ходе которых были травмированы 23 человека.

Чаще всего водители, не обладающие достаточным опытом вождения, совершают ДТП при выезде на полосу встречного движения, в том числе при выполнении маневра обгона – 6 ДТП.

Управляя автотранспортом, начинающие водители совершили 3 наезда на различные препятствия, 3 наезда на пешеходов, 1 водитель съехал в кювет.