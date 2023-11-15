15 ноября 2023, 19:40
В Кремле высказались о планах финнов закрыть пункты пропуска
Пресс-секретарь Дмитрий Песков высказал сожаление в связи с выбранным Финляндией путем
Финляндия выбрала путь дистанцирования от прежних отношений с Россией, что у Кремля вызывает сожаление.
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал намерения финнов ограничить или закрыть КПП на границе.
«Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений»,
- приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее в Финляндии предложили закрыть пункты пропуска из-за наплыва просителей убежища, которые приезжают на границу на велосипедах. // фото freepik.com/ bearfotos