Комиссию при оплате услуг ЖКХ хотят отменить в России

Комиссии при оплате услуг ЖКХ предлагают отменить в России. Законопроект могут рассмотреть в декабре. О предлагаемом нововведении сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Инициативу поддерживают в правительстве. Решение может ударить по банкам, которые ожидаемо понесут финансовые потери. Володин считает, что банки заканчивают финансовый год с прибылью и хорошей доходностью, поэтому вынести вопрос об отмене комиссии на обсуждение будет правильно.

По данным источника, в первом чтении проекта закона был одобрен весной 2020 года. // фото «Петрозаводск говорит»