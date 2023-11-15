15 ноября 2023, 17:09
Комиссию при оплате услуг ЖКХ хотят отменить в России
Решение отменить комиссии ударит по банкам
Комиссии при оплате услуг ЖКХ предлагают отменить в России. Законопроект могут рассмотреть в декабре. О предлагаемом нововведении сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Инициативу поддерживают в правительстве. Решение может ударить по банкам, которые ожидаемо понесут финансовые потери. Володин считает, что банки заканчивают финансовый год с прибылью и хорошей доходностью, поэтому вынести вопрос об отмене комиссии на обсуждение будет правильно.
По данным источника, в первом чтении проекта закона был одобрен весной 2020 года. // фото «Петрозаводск говорит»