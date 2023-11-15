15 ноября 2023, 15:23
Клиентам ресторана азербайджанской кухни вручили повестки в военкомат
Силовики в Воронеже пришли в ресторан национальной кухни и раздали 50 повесток
Десятки посетителей ресторана азербайджанской кухни в Воронеже раздали повестки в военкомат. Силовики пришли в заведение «Форт», передает Telegram-канал «Вести Воронеж».
Сначала у всех клиентов стали проверять документы, потом начали раздавать повестки. В итоге приглашения явится в военкомат получили порядка 50 посетителей.
В этот вечер день рождения праздновала большая компания. Повестки вручили большинству гостей. // фото: скриншот видео «Вести Воронеж»