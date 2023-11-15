Клиентам ресторана азербайджанской кухни вручили повестки в военкомат

Десятки посетителей ресторана азербайджанской кухни в Воронеже раздали повестки в военкомат. Силовики пришли в заведение «Форт», передает Telegram-канал «Вести Воронеж».

Сначала у всех клиентов стали проверять документы, потом начали раздавать повестки. В итоге приглашения явится в военкомат получили порядка 50 посетителей.

В этот вечер день рождения праздновала большая компания. Повестки вручили большинству гостей. // фото: скриншот видео «Вести Воронеж»