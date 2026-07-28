В Карельской филармонии выступит знаменитый тенор Сергей Петрищев

Прозвучат русские народные песни и романсы, а также песни из репертуара Петра Лещенко

5 декабря в Карельской филармонии на вечере с оркестром «Онего» под управлением дирижера Геннадия Миронова пройдет концерт знаменитого певца Сергея Петрищева (6+).

За теплый и проникновенно лирический голос Сергея Петрищева в музыкальных кругах называют настоящим русским тенором. Петрищев впервые посетит Петрозаводск, поэтому расскажем об артисте подробнее.

Сергей родился в Оренбургской области. Окончил Оренбургский музыкальный колледж имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. За время обучения был дважды награжден премией губернатора Оренбургской области как лучший студент года и в 2004 году удостоен премии Президента России. В 2004-2005 годах прошел стажировку в Германии, где принимал участие в мастер-классах мастеров итальянского бельканто. Обучался в Российской академии музыки им.Гнесиных.

С 2012 года Сергей Петрищев - ведущий солист Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И.Сац. Вместе с труппой театра гастролировал в Дублине, Таллине, Париже и Лондоне.

В театре певец исполняет разнообразную музыку - от барочных опер до современных мюзиклов. Также выступает в разных городах России с сольными романсовыми и эстрадными программами.

Любимая партия Сергея - Ленский в «Евгении Онегине», а кумиром всегда был Сергей Яковлевич Лемешев. Сам Сергей Петрищев говорит, что главное для него в творчестве «быть честным перед историей, важно, чтобы не забывали певцов прошлого века - основоположников русской вокальной культуры, потому что это основа основ, а мы в ответе перед историей! Для меня нонсенс, когда молодежь не знает Магомаева и Лемешева. Миссия таких певцов, как я, не дать уйти в забвение именам Петра Лещенко, Вадима Козина, Александра Вертинского...»

Петрозаводчанам повезло. Можно услышать песни из репертуара Петра Лещенко в исполнении Сергея Петрищева уже совсем скоро.

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