В Карелии женщина убила мужчину одним ударом

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 58-летней жительницы поселка Лоухи. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемая поссорилась в своей квартире с сожителей. В этот момент женщина была пьяна. В ходе выяснения отношений пенсионерка ударила оппонента ногой в грудь. В результате мужчина получил травмы и умер.

Сейчас следователи проводят работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.