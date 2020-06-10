Инспекторы ГИБДД с трудом остановили пьяного водителя в Карелии

Сегодня в 14 часов инспекторы ГИБДД в Пряжинском районе, на 27-м километре подъезда к поселку Кудама принудительно остановили легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

За рулем «Вольво» находился 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Ранее он уже был лишен прав. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, его доставили в отдел полиции. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей или арест до 15 суток за отказ от освидетельствования. Кроме того, ему придется заплатить за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. По этой статье наказание составляет 500-800 рублей.