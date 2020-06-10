Стариков и инвалидов в Карелии кормят просроченными продуктами

Прокуратура Беломорского района провела проверку в районном подразделении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» и выявила многочисленные нарушения, сообщает прокуратура Карелии.

Сообщается, что проживающие в Центре люди – а это пожилые и инвалиды, содержатся в неподобающих условиях. Здание требует значительного ремонта, обнаружена нехватка душевых кабин, а кормят людей продуктами с истекшим сроком годности.

В частности, прокуратура пишет:

«В ходе проверки в отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в п. Сосновец и п. Летнерченский были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности, в том числе установлены наличие дефектов полового покрытия, недостаточность количества душевых установок, необходимость проведения косметического ремонта некоторых помещений. На момент надзорных мероприятий в ряде случаев отсутствовали сертификаты о соответствии продуктов питания предъявляемым требованиям, не соблюдались правила хранения продуктов, обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности».

Кроме того, сообщается, что здания не оснащены средствами оповещения о пожаре, а в условиях пандемии никто не следит за температурой входящих посетителей и за социальной дистанцией.

«Выявленные нарушения требований закона являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровья проживающих и работников учреждения и требуют незамедлительного устранения.

По данным фактам прокуратура района в адрес директора подразделения по Беломорскому району внесла представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле»,

- сообщается в прокуратуре.