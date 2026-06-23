В Карелии завершилась посевная, на очереди — заготовка кормов

Более 25 тысяч гектаров полей засеяли в республике

фото паблик Минсельхоза РК

Карельские хозяйства завершили весенние полевые работы. Карельские аграрии в полном объеме завершили сев яровых культур. Полевые работы прошли в штатном режиме, отметили в региональном Минсельхозе.

Общая посевная площадь составила 25,2 тысяч гектаров, что соответствует уровню 2025 года. 23,6 тысяч га засеяли кормовыми культурами, а 1,5 тысяч га – картофелем и грунтовыми овощами.

Общая площадь ярового сева составила 5,3 тысяч гектаров, большую часть из них заняли зерновые и зернобобовые и многолетние травы и бобовые.

Запланированная площадь озимого сева под урожай 2027 года составит 0,5 тыс. га. Аграрии ухаживают за посевами, чтобы сохранить урожай и заготовить корма.