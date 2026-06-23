Вода в садах и школах Карелии не прошла проверку Роспотребнадзора

Роспотребнадзор назвал худшие регионы по воде в детских учреждениях

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Опасную для детей воду обнаружили в 40 российских регионах. Качество воды в организациях для детей далеко от идеала и в Карелии.

По информации Роспотребнадзора, в 40 регионах в 2025 году были выявлены пробы воды, не соответствующие санитарно-химическим показателям. В ряде субъектов удельный вес таких проб превышает средний показатель по России (5,8%).

В Калмыкии показатель составляет 39%, в Карелии - 36%, в Мордовии - 28,4%, в Томской области - 31,6%, в Архангельской - 29,8%, в Ненецком автономном округе - 27,9%, Чукотке - 26,6%, во Владимирской области - 23,5%, в Новгородской - 20,7%, сообщает ТАСС.

В 30 субъектах удельный вес проб воды, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, превышает значение среднего показателя по России- 2,8%. В Карелии 15,1% проб не прошли проверку, в Хабаровском крае - 14,5%, Тыве - 12,8%, Дагестане - 12,1%, Якутии - 10,6%.

В некоторых регионах, среди которых Москва и Петербург, нарушений не выявили.