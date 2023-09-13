В Карелии вынесен приговор водителю, виновному в смерти мотоциклиста

В Костомукше вынесли приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба Костомукшского городского суда. Жертвой аварии стал мотоциклист.

Трагедия произошла в июле 2020 года на пересечении улиц Парковая и Интернациональная. Водитель автомобиля, оказавшись на регулируемом перекрестке, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом. 32-летний мотоциклист получил множественные травмы, от которых позже скончался в больнице.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Костомукшанина приговорили к одному году лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы сроком один год.

Кроме того, с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу брата погибшего в размере 700 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com.