22 сентября 2025, 06:30
В Карелии в понедельник ветрено, сыро и до плюс 19 градусов
Республику продует сильным ветром 22 сентября
фото freepik
Синоптики озвучили прогноз погоды на понедельник 22 сентября. В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха днем +15, +17. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, утром по северным районам дождь, местами сильный. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем в большинстве районов порывистый, сильный. Температура воздуха днем +11, +16, на юге местами до +19.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +12;
В Кондопоге, Пудоже днем +18;
В Медвежьегорске, Олонце, Сортавале днем +17;
В Сегеже днем +16;
В Суоярви днем +15.