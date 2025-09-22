В Карелии в понедельник ветрено, сыро и до плюс 19 градусов

Синоптики озвучили прогноз погоды на понедельник 22 сентября. В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха днем +15, +17. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, утром по северным районам дождь, местами сильный. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем в большинстве районов порывистый, сильный. Температура воздуха днем +11, +16, на юге местами до +19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +12;

В Кондопоге, Пудоже днем +18;

В Медвежьегорске, Олонце, Сортавале днем +17;

В Сегеже днем +16;

В Суоярви днем +15.