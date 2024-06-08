В Карелии в День республики возложили цветы к Вечному огню

В традиционной церемонии возложения приняли участие почетные граждане республики, руководители региона и Петрозаводска.

Обращаясь к собравшимся, Александр Чепик сказал:

– Поздравляю вас с одним из главных праздников Карелии – Днем образования республики. Мы с гордостью вспоминаем героическую историю нашего края. Это основа для дальнейшего развития республики. Сегодня мы успешно строим экономику, обновляем социальную сферу. И все это благодаря нашим жителям, их труду и любви к родному краю. Особые слова благодарности мы выражаем землякам, защищающим нашу Родину. Нет сомнений, что Победа будет за нами! Здоровья всем и мирного неба.

Напомним, 8 июня 1920 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета из местностей Олонецкой и Архангельской губерний, населенных карелами, была образована Карельская трудовая коммуна.

Добавим, основные торжества и праздничные мероприятия по случаю Дня Карелии состоятся 24 августа в Сегеже. К празднику ведутся работы по благоустройству города, ремонту дорог. Средства на эти цели выделены Сегеже из республиканского бюджета. По традиции торжества по случаю Дня Республики проходят в одном из городов региона. // Фото: gov.karelia.ru