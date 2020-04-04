В Карелии увеличилось число пациентов в подозрением на коронавирус

Еще одну жительницу Карелии госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Таким образом, общее количество пациентов, у которых тесты на наличие инфекции дали положительный результат, увеличилось до пяти.

– Это родственница из близкого круга контактов одного из пациентов с условно положительным результатом, – объяснил губернатор на своей официальной странице в социальной сети. – Сегодня она госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу. Состояние удовлетворительное.

К настоящему моменту в Карелии проведено почти 2,4 тысячи исследований на коронавирус. 9107 человек находятся на самокарантине, за сутки их число сократилось на 171. 13 жителей Карелии – в местах обсервации, 29 человек находятся в стационаре.

Отметим, что Карелии до сих пор нет на карте распространения инфекции. Результаты исследований всех пятерых пациентов с коронавирусом официально считаются условно положительными.