В Карелии снизилась младенческая смертность

В Карелии оценили показатель смертности среди младенцев. За полгода 2023 года показатель младенческой смертности оказался в 1,6 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня сообщил руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков.

«В структуре младенческой смертности преобладают недоношенные дети (71%), родившиеся с экстремально низкой и очень низкой массой тела»,

- заявил министр.

В этом году в шесть раз меньше умирают дома дети до года, в два раза снизилась гибель детей первого года жизни от внешних причин. В этом году в Карелии среди причин смерти детей до года не регистрировался синдром внезапной младенческой смерти.

При этом Охлопков говорит, что даже при устойчивом многолетнем снижении могут быть, так называемые «статистические отскоки». // фото freepik.com