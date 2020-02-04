В Карелии появится централизованная система лабораторных исследований

В Карелии патологоанатомические исследования будут проводить централизованно. Об этом на брифинге в Министерстве здравоохранения рассказал главный врач Республиканского онкодиспансера Ерванд Хидишян. Таким образом, власти Карелии исполнили давнюю мечту медиков о создании единой системы лабораторных исследований. В частности, о необходимости создания патологоанатомического отделения говорил в нашем материале главный внештатный специалист Минздрава по патанатомии Антон Тумашевич.

– При каждой больнице в принципе должна быть патологоанатомическая служба, – пояснил Ерванд Хидишян. – Они занимаются в том числе и прижизненными гистологическими исследованиями. Но все зависит от количества исследований, от наработки опыта. На уровне некоторых ЦРБ таких исследований делается немного. Поэтому идея создать централизованную лабораторию витала несколько лет.

Хидишян сообщил, что наконец появился приказ Минздрава Карелии о централизации исследований прижизненных материалов. В основном все материалы направляться будут в онкологический диспансер.

– Наша лаборатория технически и профессионально готова, у нас вторая по СЗФО роботизированная система гистологической обработки тканей. Мы даже купили микроскоп на пять рабочих мест, чтобы несколько специалистов могли одномоментно изучать один и тот же материал, если требует совместное решение. Надеемся, что мы сможем повысить качество работы, – рассказал главный врач учреждения. – Опыт нарабатывается, даны рекомендации по транспортировке материала. Мы гарантируем, что в течение двух, максимум пяти дней будут результаты отображаться в единой информационной системе «Промед».

Исследованиями также будут заниматься лаборатории ДРБ и Республиканской больницы. В Петрозаводск будут направлять материалы, которые забираются при эндоскопических исследованиях, осмотрах гинеколога, гистологии.