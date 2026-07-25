В Карелии появилось новое место отдыха

В 40 минутах от города открывается загородный комплекс «Talo Rinda»

Урочище RINDA - это прекрасное место, расположенное в Карелии, на полуострове между озером Укшозеро и озером Сургубское. Благодаря многочисленным озерам, эту местность называют "Карельской Венецией". И в 2022 году было принято решение построить здесь загородный комплекс - 3 больших коттеджа, 10 модульных кемпинг-домов, спа-комплекс, банные чаны, бассейн и банкетный зал.

За год с небольшим план практически реализовался - уже построены два больших дома площадью по 80 кв. м., в каждый из которых может заселиться 10 человек, и в каждом есть возможность размещения дополнительных 4 спальных места. Кроме этого, возведены спа-комплекс с сауной, массажным кабинетом и душевыми зонами, круглогодично обогреваемый бассейн и банные чаны. Также обустроена мангальная зона и установлена детская площадка для детских квестов и программ.

Территорию комплекса в том числе не забыли облагородить - высадили деревья и растения, проложили дорожки и для безопасности гостей возвели каменные заборы. Уже установлен газгольдер для обогрева всего комплекса, проложены необходимые коммуникации и создана парковка вместимостью до 15 автомобилей.

Официальное открытие состоится уже 17 декабря, но уже сейчас декабрьские даты активно бронируют, ведь комплекс «Talo Rinda», расположенный на второй береговой линии, предлагает:

•Круглогодичный бассейн;

•Спа-комплекс;

•3 гостевых дома;

•Баня, банные чаны;

•Аниматоры, ведущие, ежедневный досуг для гостей.

В честь открытия, 17 декабря комплекс устраивает вечеринку с призами. Вечеринка закрытая, но билет на нее можно выиграть!

«Talo Rinda» в своей группе в социальной сети ВКонтакте устраивает розыгрыш билетов - репост и комментарий дадют шанс 7 декабря выиграть билет на вечеринку Счастливчики будут выбраны случайным образом с помощью рандомайзера .

25 участников получат по пригласительному билету на две персоны. Таким образом, победителей 50!

Комплекс находится рядом с поселком Чална по адресу: Северная ул., 99, территория Жилой массив Ринда. Детали можно уточнить в группе Вконтакте , на сайте и по телефону 8(911) 432 11 22.

Если вы хотите провести время на природе, отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой Карелии гостевой комплекс «Talo Rinda» - отличный выбор.

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