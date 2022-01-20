В Карелии похолодает до минус 12 и пойдет снег

В пятницу в Петрозаводске облачно, на дорогах гололедица. Специалисты регионального Гидрометцентра прогнозируют ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -1, -3 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, в отдельных районах сильный, в первой половине ночи местами с мокрым снегом, в отдельных районах налипание мокрого снега. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, восток, по северным районам северный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -1, -6, местами столбик термометра опустится до -12 в течение суток.

По информации Гидрометцентра РФ, в Калевале ночью -15, днем -4;

В Кондопоге ночью -8, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -6, днем -3;

В Олонце ночью -8, днем -2;

В Пудоже ночью -13, днем -2;

В Сегеже ночью -7, днем -4;

В Сортавале ночью -7, днем -2;

В Суоярви ночью -7, днем -4. (фото pixabay.com, Sorbyphoto)