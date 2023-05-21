В Карелии измерили глубину и остроту бедности

Текст и фото: Антонина Кябелева

Недавно Карелиястат подготовил небольшое исследование, отражающее изменения в уровне жизни населения республики в период с 2017 по 2022 год. В целом, ситуация в Карелии за последние пять лет остается стабильной. Тем не менее нетрудно заметить тенденцию, свидетельствующую о некотором снижении уровня жизни среди самых благополучных слоев населения. Среди самых бедных тоже нет стабильности.

В 2017 году наименьшие доходы (в среднем 9 806 рублей в месяц) имели 7,1% населения республики. Вплоть до 2022 года этот показатель практически не менялся. В 2022 году он заметно повысился и составил 7,6% жителей республики. В прошлом году средний показатель минимальных доходов был определен на уровне 14 840 рублей в месяц.

Получается, что в прошлом году 7,6% населения в месяц жили на сумму около 15 тысяч рублей.

Самая состоятельная группа населения со средними доходами 56 448 рублей в месяц в 2017 году составляла 41,1% населения Карелии. И в 2020, и в 2021 годах доля граждан с самыми высокими доходами повысилась до 41,4%. В 2022 году, напротив, «кривая» пошла вниз. Доля жителей республики с наивысшими доходами (78 485 рублей в месяц) сократилась до 39,9%.

Карелиястат

Судя по статистике, сокращается разница в доходах между 10% самых бедных и 10% самых состоятельных граждан. В 2017 году доходы самых бедных были в 9,2 раза ниже доходов самых богатых. До 2022 года наблюдалась тенденция все большего расслоения. В 2021 году это соотношение достигло 9,5 раза.

В 2022 году доходы самых бедных и самых богатых устремились навстречу друг у другу: разница составила "всего" 8,3 раза.

Для оценки экономического равенства используется так называемый коэффициент Джини (индекс концентрации доходов). Данный показатель фиксирует равномерность распределения доходов или богатств в обществе. Если доходы распределены равномерно, что в реальности недостижимо, то коэффициент Джини равен 0, если все принадлежит одному человеку, то он равняется 1. Понятно, что чем выше показатель, тем неравномернее распределяются доходы между людьми. Считается, что в относительно «здоровом» обществе коэффициент Джини не должен превышать значения 0,3-0,4. Если коэффициент переваливает за отметку 0,4, то можно говорить о том, что в обществе наблюдается высокий уровень неравенства. Это, как правило, приводит к замедлению экономического развития и последующему кризису.

В Карелии, если верить статистическим данным, ситуация как раз выравнивается. В 2017 году коэффициент Джини составлял 0,338. Затем, в течение 2018 — 2021 годов, он колебался в границах 0,341 — 0,342. А в 2022 году заметно пошел вниз и достиг уровня 0,322.

До 2021 года уровень бедности в России рассчитывался по количеству граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, величина которого, главным образом, зависит от поведения цен в конкретном субъекте РФ.

Сейчас количество очень бедных граждан определяется с помощью так называемой «черты», или «границы», бедности. Она рассчитывается следующим образом: прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года умножается на уровень инфляции за прошедшее с тех пор время.

В 2017 году в Карелии доходы ниже величины прожиточного минимума (12 203 рубля) получали 16,5% населения, или 103,3 тысячи человек. К 2020 году количество малоимущих сократилось в Карелии до 92,7 тысячи человек, или до 15,1% населения республики. Они жили на доходы ниже 14 196 рублей в месяц. В 2021 году граница бедности пролегла на отметке 15 009 рублей. За нее попали 88 тысяч человек, или 14,4% жителей Карелии.

В 2022 году граница бедности определена на уровне 17 215 рублей. Ниже границы бедности в Карелии имели доходы 13% населения, или 78,4 тысячи человек.

Для сравнения, в России в прошлом году за черту бедности попало 9,8% населения страны. Другими словами, Карелия пока значительно отстает в вопросе повышения благосостояния граждан.

Несмотря на то, что величина прожиточного минимума ниже, чем граница бедности, количество жителей Карелии, имеющих минимальные доход, сокращается. И это позитивный момент. Правда, отмечают многие экономисты, в 2020-2022 годах из-за эпидемии коронавируса серьезно снизилось количество пожилых людей, которые имели низкие доходы.

За последние годы в Карелии сократилось количество граждан с доходами, которые были бы ниже среднедушевых по республике. В 2017 году такие доходы имели 389 тысяч человек, или 62,03% населения республики, в 2021 году - 378,8 тысячи человек (62,19%), в 2022 году — 370,6 тысячи человек (61,46%). Но, конечно, когда больше половины жителей региона живут хуже, чем среднестатистический гражданин, рано говорить о преодолении депрессии.

С 2017 по 2022 год в республике снизилась глубина и острота бедности. Понятие «глубина бедности» обычно интерпретируется как минимальные затраты для ликвидации бедности по отношению к границе бедности. Речь идет о том, насколько доходы граждан в среднем ниже черты бедности. Она измеряется как дефицит доходов бедных семей по отношению к прожиточному минимуму.

Если в 2017 году индекс глубины бедности в Карелии составлял 4,16%, то в 2022 году — 3,02%.

Другой показатель «острота бедности» в Карелии за последние пять лет тоже снизился. Если в 2017 году этот показатель равнялся 1,56%, то в 2022 году — 1,06%. «Острота бедности» показывает, насколько беден самый бедный человек в обществе, то есть демонстрирует степень неравенства или разброса доходов среди малообеспеченного населения.

Судя по статистическому исследованию, в Карелии в последнее время наметилась тенденция, свидетельствующая об увеличении группы людей с наименьшими доходами при одновременном сокращении группы граждан, имеющих максимальные доходы. Параллельно снижается разница между самыми бедными и самыми богатыми, а также выравнивается уровень распределения доходов. Конечно, это не самый обнадеживающий тренд. Особенно учитывая, что за границей бедности по-прежнему остаются 13 процентов населения республики.

Намного более оптимистично выглядела бы ситуация, когда количество граждан с минимальными доходами снижалось бы, а с максимальными увеличивалась. И желательно, чтобы первая группа сокращалась намного быстрее, чем росла вторая. Это как в старом анекдоте о том, ради чего нужно было делать революцию: чтобы не было богатых или чтобы не было бедных.