В Карелии ищут владельцев овчарки

На улице в Бесовце появилась овчарка. Хозяева не объявились, на улице стало холодать, собаку на время взяла себе местная жительница. Животное сейчас находится в жилом массиве Прибрежный.

Женщина пытается установить владельцев собаки. Звонить предлагают на стационарный номер 8 (8142) 559-306. Объявление об этом появилось в сообществе Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

В комментариях, между тем, поинтересовались, когда министерство будет заниматься своими профильными обязанностями.

«Министерство когда будет заниматься сельским хозяйством? Может, в таком случае в министерстве открыть приют для псов, назвать "Лабушка"?». // фото: скриншот видео из VK-паблика ведомства