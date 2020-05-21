В Карелии будут судить мужчину, который ударил полицейского

39-летний обвиняемый в применении насилия в отношении полицейского предстанет перед судом в Сортавале.

Инцидент произошел в марте 2020 года. По версии карельского Следкома, сотрудники полиции прибыли в одну из квартир города, где мужчина причинил телесные повреждения женщине.

Вдобавок мужчина был пьян. Когда полицейские попытались выяснить обстоятельства произошедшего, мужчина ударил одного из них. Дебошира задержали и доставили в отделение.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет.