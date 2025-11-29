В Иркутске мошенники обманули двух людей сразу

В Иркутске женщина передала деньги подростку, чтобы якобы сохранить их. Курьер был уверен, что он помогает международной компании. В итоге, оба человека оказались обманутыми, сообщила «Газета.ru».

Мошенники позвонили 52-летней женщине и предложили ей выплаты. Она согласилась и продиктовала код из СМС, однако позже лжеправоохранители сообщили ей о попытке хищения денег. Тогда напуганная жертва передала 9 миллионов курьеру аферистов.

Позже женщина обратилась в полицию, и соучастника задержали. Он думал, что он работает на международную фирму, связанную с криптовалютой. Однако вскоре подросток заподозрил, что сделки нелегальные.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.