29 ноября 2025, 10:30
В Иркутске мошенники обманули двух людей сразу
В Иркутске аферисты обманули женщину и соучастника
Фото: freepik
В Иркутске женщина передала деньги подростку, чтобы якобы сохранить их. Курьер был уверен, что он помогает международной компании. В итоге, оба человека оказались обманутыми, сообщила «Газета.ru».
Мошенники позвонили 52-летней женщине и предложили ей выплаты. Она согласилась и продиктовала код из СМС, однако позже лжеправоохранители сообщили ей о попытке хищения денег. Тогда напуганная жертва передала 9 миллионов курьеру аферистов.
Позже женщина обратилась в полицию, и соучастника задержали. Он думал, что он работает на международную фирму, связанную с криптовалютой. Однако вскоре подросток заподозрил, что сделки нелегальные.
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.