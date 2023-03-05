В ГИБДД напомнили, за что могут оштрафовать начинающего водителя

Автомобилистам, которые недавно сели за руль, напомнили о необходимости использовать специальный опознавательный знак – восклицательный знак на желтом фоне. Его следует крепить на стекло автомобиля в первые годы вождения, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

«С восклицательным знаком должны обязательно ездить все, чей водительский стаж не превышает двух лет. За отсутствие этого знака предусмотрено наказание — это может быть предупреждение или штраф в размере 500 рублей»,

- сообщили в дорожной полиции.

Знак «Начинающий водитель» - квадратная наклейка желтого цвета 15 на 15 см с изображением восклицательного знака. Такое обозначение предупреждает других, что за рулем - новичок и нужно быть внимательнее. Приобрести наклейку можно в любом автомобильном магазине и на заправках. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска