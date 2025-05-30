30 мая 2025, 16:53
В ГАИ рассказали, как ребенок шагнул под машину в Петрозаводске
Девятилетняя девочка госпитализирована после аварии на Кукковке
фото пресс-службы ГАИ Петрозаводска
Утром 30 мая на Кукковке под машину попал ребенок. Некоторые обстоятельства аварии раскрыли в дорожной полиции, но картина произошедшего еще устанавливается.
ДТП произошло на улице Сортавальская в Петрозаводске. Автомобиль ВАЗ-21120 под управлением 20-летнего водителя двигался прямо и наехал на девятилетнюю девочку.
Предварительно в ГАИ установили, что ребенок переходил дорогу вне установленного места из-за стоявшего транспорта. Пострадавшую госпитализировали. © «Петрозаводск говорит»