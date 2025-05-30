В ГАИ рассказали, как ребенок шагнул под машину в Петрозаводске

Утром 30 мая на Кукковке под машину попал ребенок. Некоторые обстоятельства аварии раскрыли в дорожной полиции, но картина произошедшего еще устанавливается.

ДТП произошло на улице Сортавальская в Петрозаводске. Автомобиль ВАЗ-21120 под управлением 20-летнего водителя двигался прямо и наехал на девятилетнюю девочку.

Предварительно в ГАИ установили, что ребенок переходил дорогу вне установленного места из-за стоявшего транспорта. Пострадавшую госпитализировали. © «Петрозаводск говорит»