В Финляндии высказались о демонтаже указателей на Петербург

Указатели на Санкт-Петербург пока что не будут убирать с дорог Финляндии несмотря на закрытие границы. Об этом рассказал специалист дорожного управления Суоми Туомас Эстерман, его слова приводит агентство Yle.

Как отметил эксперт, власти Финляндии не считают вопрос демонтажа дорожных знаков существенным и не собираются в настоящее время тратить на это силы и ресурсы.

Эстерман подчеркнул, что граждане Суоми знают о том, что граница с Россией закрыта. Оставшиеся знаки пока не доставляли неудобств автомобилистам.

Граница между Россией и Финляндией остается закрытой с конца 2023 года. В начале апреля власти Суоми приняли решение о бессрочном продлении этого режима. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo