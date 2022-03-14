В Финляндии ожидают резкий скачок цен на продовольствие

В Финляндии ранее прогнозировали на текущий год рост цен на продукты питания на два-три процента. Однако теперь ожидается, что к лету продукты станут гораздо дороже, предполагает эксперт Института исследования экономики Pellervo Сари Форсман-Хугг. Об этом пишет издание yle.fi.

«Сейчас же, скорее всего, цены поднимутся значительно больше»,

- отметил эксперт.

В качестве примера он привел то, что подорожание нефти отразится на ценах упаковочных материалов и на логистике.

«Наиболее ощутимое повышение цен мы увидим летом, или в начале осени»,

- прогнозирует эксперт.

Больше всего ожидается рост цен на молочные и мясные продукты, на импортные овощи и фрукты. Но гораздо раньше в Финляндии произойдет подорожание топлива и энергоресурсов. Нехватка удобрений приведет к повышению цен на зерновые. Фото: pixabay.com/ru