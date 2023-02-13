В этом году в Карелии отремонтируют два моста и путепровод

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Карелии отремонтируют два моста и один путепровод. Работы будут вестись в Олонецком, Суоярвском районах и в Питкярантском районах.

Дорожники реконструируют мост через реку Шуя на 115 км дороги «Петрозаводск – Суоярви», мост через реку Верхняя Седокса на дороге «Олонец- Питкяранта-Леппясилта». Ремонт проведут и на 9 км автодороги «Подъезд к поселку Импилахти», рассказали в карельском Минтрансе.

В ведомстве отметили, что у объектов, запланированных к ремонту, высокий процент износа. Подрядчиков собираются определить к апрелю. // фото пресс-служба Минтранс РК