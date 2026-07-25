В день рождения Рахманинова прозвучит «Всенощное бдение»

Исполнит величайшее творение русской духовной музыки певческая капелла Санкт-Петербурга (6+)

Фото: Карельская филармония

Знаменитый коллектив 1 апреля выступит в Карельской филармонии, 2 апреля концерт пройдёт во Дворце искусств Кондопоги.

Капелла ведёт свою историю с 1479 года, когда по указу великого князя Ивана III в Москве был учреждён хор Государевых певчих дьяков, ставший первым профессиональным хором России и колыбелью русского хорового искусства. За время своей деятельности Капелла оказала огромное влияние на развитие русской музыкальной культуры и явилась важнейшим источником музыкального образования в России.

Капелла заботливо хранит и восстанавливает «золотой фонд» своего классического репертуара. Силами Капеллы и её художественного руководителя, народного артиста СССР Владислава Чернушенко, возвращён к жизни ценнейший пласт отечественной культуры – творения русской духовной музыки. Важное место в репертуаре Капеллы занимают произведения современных композиторов. На протяжении всей своей многовековой истории Певческая капелла была ансамблем, который с большим мастерством исполняет как произведения для хора a cappella, так и большие ораториально-кантатные сочинения с сопровождением оркестра.

На концерте 1 апреля прозвучит «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова. Это произведение входит в число величайших и самых известных творений в наследии русской духовной музыки. Композитор обратился к корням русской музыкальной культуры — старинным церковным напевам, знаменному пению. Работа над сочинением началась в конце 1914 года, в разгар Первой мировой войны. Первое исполнение состоялось 10 (23) марта 1915 года в концерте Московского Синодального хора под управлением Николая Данилина, близкого друга и однокурсника Рахманинова. Несмотря на необыкновенный успех, дальнейшая судьба «Всенощного бдения» сложилась непросто. Как церковное сочинение оно не вошло в богослужебную практику и оставалось в основном на концертной сцене. После революции «Всенощное бдение» Рахманинова было на долгие десятилетия запрещено. Лишь в конце XX века эта прекрасная музыка заняла своё законное место в концертной жизни нашей страны.

Если говорить об исполнении «Всенощного бдения» Певческой капеллой, то его считают почти эталонным. А запись этого произведения Певческой капеллой под руководством Владислава Чернушенко в 1982 году, после почти полувекового перерыва, стала поистине историческим событием. И 1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова, это великое произведение прозвучит в Карельской филармонии.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта».

Билеты на 1 апреля в Петрозаводске можно приобрести здесь.

Билеты на 2 апреля в Кондопоге можно приобрести здесь.

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