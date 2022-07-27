В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 28 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью южный, юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +22, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com