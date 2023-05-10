10 мая 2023, 16:14
В четверг в Карелии воздух прогреется до плюс 20 градусов
Дождик может покапать лишь ночью местами, днем – без осадков
В Петрозаводске 11 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +18, +20 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность. Ночью на северо-востоке местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, местами до -3, днем +15,+20.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +15;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +7, днем +19;
В Олонце ночью +3, днем +16;
В Пудоже ночью +4, днем +18;
В Сегеже ночью +6, днем +19;
В Сортавале ночью +5, днем +17. // фото unsplash.com