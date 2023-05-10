В четверг в Карелии воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Петрозаводске 11 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +18, +20 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Ночью на северо-востоке местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, местами до -3, днем +15,+20.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +15;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +7, днем +19;

В Олонце ночью +3, днем +16;

В Пудоже ночью +4, днем +18;

В Сегеже ночью +6, днем +19;

В Сортавале ночью +5, днем +17. // фото unsplash.com