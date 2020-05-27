В четверг в Карелии потеплеет до плюс 20 градусов

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске установится переменная облачность. Днем прогнозируется кратковременный дождь. Ветер ночью будет дуть юго-западный слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8. Днем +17, +19.

28 мая в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части прогнозируются кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем по северным районам местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +1, +3. Днем потеплеет до +15, +20, у водоемов местами +12, +15.

В Калевале ночью +3, днем +16;

В Кондопоге ночью +8, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +17;

В Олонце ночью +5, днем +17;

В Пудоже ночью +7, днем +21;

В Сегеже ночью +6, днем +16;

В Сортавале ночью +6, днем +18;

В Суоярви ночью +6, днем +16.