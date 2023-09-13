В четверг в Карелии ожидается до 20 градусов тепла

Завтра, 14 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, на юго-востоке с прояснениями. В большинстве районов дожди, местами сильные. Ветер ночью западный, северо-западный, на юге южный, юго-западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +10, +15°С, по юго-восточным районам +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +13, пасмурно, сильный дождь.

В Сортавале до +16, пасмурно, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»