В четверг температура воздуха в Карелии опустится до минус 10

Завтра, 9 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью +1,-1°С, днем 0,+2 °С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4°С, на севере местами до -10°С, днем +4,-1°С, по северным районам 0,-5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1-3, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +2+4, пасмурно, дождь со снегом.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Kajetan Sumila