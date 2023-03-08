В ближайшие часы в Карелии похолодает до минус 28

Завтра, 9 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, по северным районам -13, -18°С, при прояснениях местами -23, -28°С, днем -3, -8°С, на севере до -12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -13-19, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -11-14, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -8-11, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com