01 декабря 2023, 09:33
Утром на «зебре» в Петрозаводске сбили пешехода
Очевидец опубликовал видео с момента ДТП
В первый день зимы в Петрозаводске пострадал пешеход. Об этом написал очевидец в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.
- ДТП с участием пешехода на пешеходном переходе на Ключевском шоссе,
- пояснил автомобилист.
Он прикрепил видео, в кадре – припаркованный на обочине проезжей части кроссовер, а рядом – машина ДПС. Обстоятельства аварии уточняются. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»