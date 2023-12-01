Утром на «зебре» в Петрозаводске сбили пешехода

В первый день зимы в Петрозаводске пострадал пешеход. Об этом написал очевидец в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

- ДТП с участием пешехода на пешеходном переходе на Ключевском шоссе,

- пояснил автомобилист.

Он прикрепил видео, в кадре – припаркованный на обочине проезжей части кроссовер, а рядом – машина ДПС. Обстоятельства аварии уточняются. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»