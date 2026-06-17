Устроившего опасный дрифт водителя Dodge осудили в Петрозаводске

Мировой суд оштрафовал мужчину за опасное вождение

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В Петрозаводске 36-летнего водителя Dodge, который кружил рядом с гостиницей и бывшим постом полиции и напугал пешеходов, осудили по уголовной статье об опасном вождении.

Мировой суд назначил дрифтеру штраф в 160 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе судов Карелии, осужденному предоставили рассрочку на 8 месяцев, при этом каждый месяц мужчина должен будет платить не менее 20 тысяч.

Наказание могут заменить на другое, если осужденный будет уклоняться от уплаты штрафа. Решение суда еще может быть обжаловано.

Напомним, вечером 20 марта водитель устроил опасный дрифт на проспекте Ленина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.