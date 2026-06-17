В Карелии с должника дважды ошибочно удержали деньги

Бухгалтер предприятия удержал из зарплаты должника сумму, превышающую требования приставов

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В Кондопожском районе привлекли к административной ответственности главного бухгалтера организации, рассказали в службе судебных приставов Карелии.

Финансист произвел удержание из зарплаты должника. Однако, как выяснилось, «перестарался». Пристав проверил бухгалтерию предприятия-работодателя должника и установил нарушение в действиях главного бухгалтера

Было установлено, что размер удержанной с должника суммы превышал то, что было указано в постановлении судебного пристава. Кроме того, сумму задолженности ошибочно дважды удержали из зарплаты работника.

За это нарушение пристав оштрафовал главного бухгалтера на 15 тысяч рублей.