Водонапорная башня в поселке Карелии рухнула на землю

В Лахденпохском округе сложилась водонапорная башня, из которой хлестала вода

фото паблик «Лахденпохья-Навсегда!»

Водонапорная башня в карельском поселке, из которой хлестала вода, сложилась и рухнула на землю. ЧП произошло в Хийтоле, сообщает паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

В комментариях сообщили, что еще в пятницу водонапорная башня была на месте. Но судя по опубликованному видео, башня дала течь – вода струйками хлестала со всех сторон.

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В комментариях также выложена фотография обращения в администрацию Лахденпохского округа из-за проблем с водоснабжением одной из улиц поселка после обрушения этой башни.

«В Хийтола улице Зеленая четвертый день после обрушения водонапорной башни без нормального напора ХВС, каждый день МУП «Водоканал» ничего внятного о ремонте не говорит. Когда будут предприняты действия для нормализации ситуации?».

Из администрации прислали такой ответ, из которого людям мало что понятно: «Водонасосная башня закольцована, в настоящий момент давление в сети создается непосредственно на водонасосной станции. После завершения согласовательных процедур будут проведены земляные работы для устранения утечки, что позволит нормализовать давление в системе». Чиновники также сообщили, что до 30 сентября этого года на улице Зеленая капитально отремонтируют сети водоснабжения.