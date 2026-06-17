Микроавтобус сбил девушку на тротуаре в центре Петрозаводска

Автомобиль двигался по тротуару задним ходом и наехал на девушку-пешехода

Стопкадр

Дорожный инцидент произошел прямо на остановке общественного транспорта. В минувшую среду, 17 июня, в 10:55 на улице Маршала Мерецкова на тротуаре микроавтобус наехал на девушку.

Момент ДТП попал на запись видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».

Remote video URL Видео компании «Ситилинк»

Судя по видео, автомобиль медленно ехал по тротуару от улицы Володарского вдоль дома № 5 на улице Маршала Мерецкова. В это время на остановку пришла девушка и встала спиной к движущемуся в ее сторону микроавтобусу.

Автомобиль без остановки ехал по тротуару и в результате сбил девушку. На записи видно, что пешеход устояла на ногах. Транспортное средство остановилось на пару секунд, а потом продолжило движение задним ходом. Водитель так не вышел из машины.