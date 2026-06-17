Суд вполовину снизил срок врачу-диетологу Балашовой

Осужденный за взятки от скандальной «Диетгрупп» Людмиле Балашовой смягчили приговор

фото «Петрозаводск говорит»/ Антонина Кябелева

В Петербурге Третий кассационный суд снизил в два раза срок заключения осужденной за взятки врачу-диетологу республиканской больницы Людмиле Балашовой. Об этом сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

В декабре 2024 года Петрозаводский городской суд признал Балашову виновной в получении взяток от руководителей скандальной фирмы «Диетгрупп». Врачу заплатили более одного миллиона рублей за замену в меню дорогих продуктов на более дешевые, за нивелирование жалоб со стороны больных и «общее покровительство» компании, получившей контракт на организацию питания. «Сотрудничество» продолжалось больше семи лет. Вину Балашова не признала, хотя первоначально написала явку с повинной, где призналась в получении взяток. В суде она сказала о моральном давлении, которое было оказано на нее со стороны сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 3 млн 660 тысяч рублей. В Верховный суд была подана апелляция, но приговор остался в силе.

Сегодня стало известно, что суд в Петербурге снизил Балашовой срок до 4 лет. Также из приговора уберут запрет заниматься медицинской деятельностью. Защитник врача-взяточницы намерен подготовить документы на условно-досрочное освобождение.