Петрозаводчанин перешел по ссылке и обогатил мошенников

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний горожанин - как выяснилось, он стал жертвой мошенников.
В интернете заявитель нашел подходящее для работы приложение, чтобы монтировать видео, перешёл по ссылке и установил видеоредактор на свой гаджет. Однако после скачивания телефон сразу заблокировался. Петрозаводчанин перезагрузил его и заметил, что со счёта списались все деньги - 59 тысяч рублей.
По версии полиции, мужчина скачал приложение удалённого доступа, замаскированное под реально существующий видеоредактор.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.