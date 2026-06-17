Петрозаводчанин перешел по ссылке и обогатил мошенников

Горожанин лишился денег после установки видеоредактора на телефон

Фото: Петрозаводск говорит

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний горожанин - как выяснилось, он стал жертвой мошенников.

В интернете заявитель нашел подходящее для работы приложение, чтобы монтировать видео, перешёл по ссылке и установил видеоредактор на свой гаджет. Однако после скачивания телефон сразу заблокировался. Петрозаводчанин перезагрузил его и заметил, что со счёта списались все деньги - 59 тысяч рублей.

По версии полиции, мужчина скачал приложение удалённого доступа, замаскированное под реально существующий видеоредактор.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.