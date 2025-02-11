Уроки отменили из-за инцидента в одной из школ Петрозаводска

В Петрозаводске в понедельник, 10 февраля, произошла неприятная история в финно-угорской школе. Об этом сообщается в паблике учебного учреждения.

Днем в понедельник в школе возникли проблемы в системе канализации. Из-за этого пришлось отменить уроки в начальных классах у ребят, занимающихся во вторую смену. Также раньше времени были отпущены домой ученики 7-11-х классов.

В 14:20 в школу были вызваны сотрудники обслуживающей организации. Благодаря слаженной работе система быстро была приведена в порядок. После этого в столовой была организована генеральная уборка.

Во вторник, 11 февраля, учебное учреждение работает в штатном режиме. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli