11 февраля 2025, 07:41
Неудачный разворот оставил автомобиль без бампера в Карелии
Дорожный инцидент в Сегеже попал в объектив уличной камеры наблюдения
В Сегеже днем 10 февраля произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось в 13:36 на улице Антикайнена. При развороте легковой автомобиль не уступил машине, которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге оказалось на некоторое время затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink