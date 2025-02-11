11 февраля 2025, 07:41
Происшествия

Неудачный разворот оставил автомобиль без бампера в Карелии

Дорожный инцидент в Сегеже попал в объектив уличной камеры наблюдения

В Сегеже днем 10 февраля произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 13:36 на улице Антикайнена. При развороте легковой автомобиль не уступил машине, которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге оказалось на некоторое время затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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