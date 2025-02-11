Неудачный разворот оставил автомобиль без бампера в Карелии

В Сегеже днем 10 февраля произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 13:36 на улице Антикайнена. При развороте легковой автомобиль не уступил машине, которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге оказалось на некоторое время затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink